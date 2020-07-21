İZMİR MOBİLYA SEKTÖRÜ, NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE KAYBINI KAPATTI PANDEMİ döneminde zor günlerden geçen mobilya sektörü, normalleşme süreciyle birlikte hareketlendi.

PANDEMİ döneminde zor günlerden geçen mobilya sektörü, normalleşme süreciyle birlikte hareketlendi. Sektör temsilcileri, yaklaşık 75 gün boyunca yaşadıkları kaybı kısa süre içinde kapattıklarını dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mobilya sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinde uzun zamandır erteledikleri tadilat işlerini tamamladı. Düğünlerin de başlamasıyla sektör giderek hareketlendi. Türkiye'nin en büyük mobilya zincir mağazalarından birinin perakende mağazalar müdürü Gökhan Çamlıtepe, pandemi nedeniyle 75 günlük kayıp sürecin yarattığı açığı yeni gelişmelerle birlikte kapattıklarını söyledi. Çamlıtepe, "Pandemi süreci olarak geçirdiğimiz toplamdaki 75 günlük serüven bizim için kayıp süreçti. Haziran ayı ile 75 gün kaybımız olmasına rağmen, büyüme rekorları ile sonuçlandırdık" dedi.

'SOSYAL DESTEK KREDİLERİ SEKTÖRE OLUMLU YANSIDI'

Normalleşme adımlarıyla birlikte satışlarda yüzde 60- 65 oranında bir artış olduğunu vurgulayan Çamlıtepe, geçen yıl haziran ayına göre de yüzde 60- 65 oranında bir büyüme yakaladıklarını belirtip, "Pandemi süreci sonrasında mobilya satışlarımızda, hükümetimizin yaptığı çalışmalar neticesinde sosyal destek kredisi kapsamında mağazalarda geri bildirimlerini iyi aldık. Geçen yıl haziran ayındaki satışlara da bakıldığın yüzde 60-65 oranında büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene KDV indirimi ile mobilya sektörü desteklenmişti bu sene de pandemi beklemediğimiz bir anda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu sene hemen acil önlem olarak 6 ay ödemesiz ulaşılabilir kredi sağlandı. Nisan, mayıs pandemi sürecinin ardından satışlarımız yüzde 60-65 civarında arttı" diye konuştu.

'TÜKETİCİLER MOBİLYA MAĞAZALARINA AKIN ETTİ'

Evde kalan vatandaşların mobilyaya olan ilgisinde artış yaşandığını dile getiren Çamlıtepe şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler düğün tarihlerini ertelemişti. Açıklamaların ardından düğün sezonu açıldı, düğün salonları normalleşme sürecine girdi. Bu noktada mobilya ve beyaz eşya satışları arttı. Bu süreçte biz de fiyat zammı yapılmadan hızlı teslimat konusunda müşterilere destek olduk. Nisan, mayıs döneminde tüketiciler evlerine kendince değişiklikler yaptı ama haziran ayında verilen destek kredileri ile gözle görülür bir artış gösterdi. 23 yıldır bu sektörde faaliyette bulunuyoruz. Mart ayının 15'inden itibaren nisan, mayıs aylarında internet sitemizde tıklanma oranlarını gözlemledik. Tüketiciler evde oldukları süreçte evleriyle ilgilenme fırsatı buldular. Haziran ayı itibariyle de boyası, tadilatları, parkeleri döşenmiş ve yenilenmiş evlerde bir eksik mobilya kalıyordu ve bu sürecin sonunda da tüketiciler mobilya mağazalarına akın ettiler."

'ÖNLEMLERİMİZİ EN BAŞINDAN BERİ ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE ALDIK'

Alınan önlemlerle birlikte tüketicilerin gönül rahatlığı ile mobilya alabileceklerini belirten Çamlıtepe, bulaş riskini minimuma indirmek için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydederek, "Pandemi sürecinde yönetim kurulu olarak stratejik kararlar alındı. Türkiye'de ilk kez acil masa kuruldu. Üretim sürecinden tüketiciye geçiş aşamasında birtakım önlemler alındı. Mağazamızı ziyaret edenlere maske zorunluluğu getirdik, olmayan müşterilerimize maske temin ediyoruz. El dezenfektanları kullanıyoruz ve mağazalarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Tüketiciye teslim ettiğimiz ürünler konusunda da çok hassas davranıyoruz. Bulaş riskini minimuma indirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile mobilyalarımızı alabilirler. Tüm ekibimiz bu konuda deneyimli, profesyonel ve bu konuda eğitimli" dedi.

'SOSYAL DESTEK KREDİSİNDEN YARARLANACAĞIZ'

Evde vakit geçiren eşinin internet üzerinden mobilya bakarak beğendiğini belirten vatandaşlardan Mesut Güler (45), sosyal destek kredisine başvurarak mobilyaları almak için mağazaya geldiğini belirtti. Evlerini yeniden dekore edeceklerini söyleyen Güler, "Eşim internet üzerinden mobilya baktı ve beğendi. Sosyal destek kredisine başvurarak ürünlerimizi almaya geldim. Yatak odası, yemek odası ile tam takım beğendi. Hepsini alıp evimizi yenileceğiz. Pandemi nedeniyle ancak çıkıp zaman bulabildik" ifadelerini kullandı.

'TADİLAT İŞLERİNİ BİTİRDİK SIRA MOBİLYADA'

Pandemi sürecinde evde kaldığı için evinin tadilat konusundaki eksikliklerini tamamladığını dile getiren Didem Çaylı (39) ise, "Pandemi nedeniyle dışarıya çıkamadık. Bu aradaki evde yapılması gereken tadilat işlerimiz vardı tek tek onları tamamladık. Normalleşme sürecinin ardından ben de mobilya bakmak için gerekli kişisel önlemlerimi alarak mağazaya geldim. Eğer istediğim gibi bir mobilya bulabilirsem satın alacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA