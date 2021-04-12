İzmir Mobilya Fuarına Azerbaycan ve Filistinli alım heyetlerinden yoğun ilgi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İzmir Mobilya Fuarı'nı ziyaret eden yabancı heyetler arasında Azerbaycan ve Filistinli alım heyetlerinin verimli iş görüşmelerinde bulunduğunu bildirdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İzmir Mobilya Fuarı'nı ziyaret eden yabancı heyetler arasında Azerbaycan ve Filistinli alım heyetlerinin verimli iş görüşmelerinde bulunduğunu bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada 6-9 Nisan'da 32'ncisi düzenlenen İzmir Mobilya Fuarında yabancı ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Fuarda ithalatçılar içinde en ilgili grubun Azerbaycan'ın önemli mobilya ithalatçıları ve inşaatı süren Karabağ Havalimanı ile yeni yerleşim bölgesindeki yatırımcı firmalar olduğunu belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Filistin heyetleriyle de hem fuarda ve hem de Ege İhracatçı Birlikleri'nde ortak yatırım projeleri ile ilgili toplantılar yaptık. Ege Bölgesi'nin mobilya üretiminde güçlü olduğu yönleri ithalatçılarla paylaştık. 2020 yılında dünya mobilya pazarında 14. sıradan 8. sıraya çıkan Türkiye'nin, dünya genelinde ilk 5 ülke arasına girmesi, sürdürülebilir ihracat için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. 2021 yılının ocak-mart döneminde mobilya ihracatımız yüzde 36'lık artışla 1,5 milyar doları geçti. 2020 yılında 3,5 milyar dolar olan mobilya ihracatımızı 5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. MODEKO Fuarı ve diğer mobilya fuarları bu yolda bizim en büyük destekçilerimiz olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan