: İzmir minik helin gözyaşları içinde toprağa verildi

20.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:01

Minik Helin gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Helin Uztemur (2) toprağa verildi. Minik kızın anne ve babasının gözyaşları, yürekleri dağladı.

Olay, dün (Perşembe) saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nadide Uztemur'un büyük çocuğu Derin'in (4) tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada, diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Bu sırada ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca Helin, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, apartmandan indiğinde, kanlar içindeki Helin'i görünce sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık görevlileri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı. Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TABUTUN BAŞINA BİBERON KOYULDU

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Uztemur'un cenazesi, Hicret Camisi'ne getirildi. Tabutun başına minik kızın biberonu koyulurken, anne Nadide Uztemur ve baba Cuma Uztemur'un gözyaşları yürekleri dağladı. Anne Nadide Uztemur, Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam diyerek feryat etti. Kılınan cenaze namazının ardından Helin Uztemur'un cenazesi, Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Uztemur Ailesi'nin, kısa bir süre sonra taşınma planları yaptığı öğrenildi. Bir evleri tadilatta olan çiftin, taşınmak için tadilatın sona ermesini bekledikleri ifade edildi.

Kaynak: DHA

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