İzmir Minibüsün Altında Kalan Çocuk Öldü

Minibüsün altında kalan çocuk öldü

İZMİR'in Menemen ilçesinde, minibüsün altında kalan 3 yaşındaki Ender Emin Erdal, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Menemen Otogarı'nda meydana geldi. Bursa'daki anne ve babasının yanından, akrabalarının yanına getirilen minik Ender Emin Erdal, Menemen-Koyundere seferini yapan minibüsten indikten sonra, hareket eden aynı aracın altına kalıp, yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Erdal'ı ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dolmuş şoförünü gözatına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.