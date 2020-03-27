İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor - Haberler
Koronavirüs, İzmir, Güncel

İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyorİZMİR'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede uygulamaya konulan toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, şehir içi yolcu minibüslerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi nedeniyle en fazla 7 yolcuya...

27.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:35
İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

İZMİR'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede uygulamaya konulan toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, şehir içi yolcu minibüslerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi nedeniyle en fazla 7 yolcuya hizmet verebiliyor. Minibüsçüler İzmirliler'in evden çıkmama konusunda hassas davranmaları nedeniyle çoğu zaman 7 yolcu bile bulamamaktan yakındı. Kimi minibüs şoförlerinin ise yasağa rağmen bu kurala özen göstermedikleri ieri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında,  tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, İzmir'de toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması için tedbirler alındı. Bu kapsamda minibüs şoförleri 14 kişilik yolcu kapasitesini 7 kişiye düşürdü, yolcuları ise her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde, arkalı önlü çapraz hizalı biçimde taşımaya başladı. Aynı zamanda her yolcuya para alışverişi sırasında kolonya ikram eden minibüs şoförleri, İzmirliler'in 'evde kal' uyarılarına büyük oranda uymaları nedeniyle seferlerinde 7 kişiye dahi ulaşamadıklarını söyledi.İşe gidiş ve dönüş saatlerinde bile en fazla 5 yolcu alabildiklerini belirten Gaziemir- Üçyol hattında sefer yapan minibüs şoförü Baran Aktaş, "Kurallara uyuyoruz. Polis ve zabıta denetimleri oldukça sıkı. Her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde yolcularımızı oturtuyoruz. İzmir'de genel olarak vatandaşların dışarı çıktığını düşünmüyorum. Öğlen saatlerinde ise yomcu bulamadığımız için kan ağlıyoruz. Boş gidip, bomboş dönüyoruz" dedi.'65 YAŞ SINIRLAMASINA DA DİKKAT EDİYORUZ' Minibüs şoförü Mustafa Şahin, "Önceden 14 kişi taşıyorduk şimdi bu rakam 7 kişiye düştü. 7 kişiyi bulmak, bu koşullarda çok zor hatta mümkün değil. Koronavirüs tüm sektörleri etkiledi. Araçlarımızda eldiven ve maske var. Bunları takarak, kendi ve yolcularımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Minibüsçüler olarak kurala uyuyoruz. 65 yaşından büyük yolcularımızı, onların sağlığına düşenerek minübüslerimize almıyoruz" diye konuştu.Fazla yolcu taşıyamadıklarını söyleyen minibüs şoförlerinden Özcan Aslan da, "7 yolcuyu bulamıyoruz. Genelde 3 - 4 kişi ile gidip, dönüyoruz. 7'den fazla yolcu alınırsa bunun cezası var. Belediye ekipleri, trafik ekipleri buna müsaade etmiyor. Yolcuların ir çoğu da zaten yarı yarıya taşıma kuralını biliyorlar artık" diye konuştu.KURALA UYMAYANLAR DA VARGaziemir - Üçyol hattında seyahat eden yolculardan Baran Çevik, "Minibüse binerken, ister istemez tedirgin oluyoruz. Bu uygulama ailemiz ve çocuklarımız için çok iyi oldu. Her sabah, minibüs kullanan biriyim. 7 yolcudan fazla yolcu alınmadığını gözlemliyorum. Cezalar da oldukça ağırmış" dedi.

Markette çalıştığı için her gün toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten yolculardan Ayşenur Gürbüzerler, "Hergün mutlaka minibüs ile yolcuyuk yaıyorum. Bazı minibüslerde gerçekten yolcu sayıları azaltıldı. Ancak, zaman zaman bu kurala uymayan minibüs şoförleri de olabiliyor. Dolu minübüslere de bindiğim oluyor.  Böyle durumlarda şoförü uyarıyorum. 'Herkes sizin gibi işe gidiyor. Yolcuyu yolda mı bırakalım?' diyorlar. Kural güzel ama uyulması gerekiyor. Bazılarımız işe gitmeye mecburuz. Bütün minibüs şoförleri kurala uysun ve virüsü birbirimize taşıyıp, sağlımızdan olmayalım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Kadir Aydar Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Sıla Ender Saraç Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Servet Yazıcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Açıklama İngiltere
Şu an buradasınız: İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 19:17:03. #1.15#
title