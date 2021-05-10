İzmir millilere uğurlu geldi
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İzmir millilere uğurlu geldi

İzmir millilere uğurlu geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Plaj voleybolunda CEV Continental Cup ikinci etabına ev sahipliği yapan İzmir, namağlup şampiyonluk yaşayan Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı'na uğurlu geldi.

Plaj voleybolunda CEV Continental Cup ikinci etabına ev sahipliği yapan İzmir, namağlup şampiyonluk yaşayan Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı'na uğurlu geldi. Finalde Letonyalı rakiplerini yenen şampiyon sporcularımızdan Selçuk Şekerci, "İzmir'e oynamak çok zevkli. Hep finale kalıyoruz ve hep kazanıyoruz. İzmir'de daha fazla turnuva olmasını arzu ediyoruz. Artık Tokyo Olimpiyatları için sadece bir adımımız kaldı onu da atıp bir ilki gerçekleştireceğiz" dedi.

Safa Urlu, "İzmir'in bize avantaj sağlayacağını biliyorduk. Hedefimize şampiyon olarak ulaşmak mutluluk verici. Hollanda'da da bu başarıyı tekrarlamak ve Tokyo'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Millilere şampiyonluk kupasını veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i plaj sporlarında dünyanın en çekici merkezi yapmayı hedeflediklerini vurguladı. İzmir'e plaj ve su sporları konusunda daha fazla tesis kazandıracaklarını müjdeleyen Soyer, "Sporcularımız kazandıkça biz de başarının büyümesi için çalışacağız. CEV Continental Cup şampiyonluğu, İzmir'in bir anlamda ne kadar uğurlu olduğunu da gösterdi. Ağır pandemi şartlarında 14 ülkeden 64 sporcuyu ve onlarca görevliyi konuk ederek güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Emek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İzmir millilere uğurlu geldi
İzmir millilere uğurlu geldi
İzmir millilere uğurlu geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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