İzmir Milli Eğitim Müdürü Yentür, otizmli yüzme sporcusu Artun'u ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Milli Eğitim Müdürü Yentür, otizmli yüzme sporcusu Artun'u ziyaret etti

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir Milli Eğitim Müdürü Yentür, otizmli yüzme sporcusu Artun'u ziyaret etti

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yüzme sporundaki başarıyla dikkati çeken otizmli Artun Özdemir'i okulunda ziyaret etti.

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yüzme sporundaki başarıyla dikkati çeken otizmli Artun Özdemir'i okulunda ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yentür, Buca Atatürk Spor Lisesi'nde eğitim gören Özdemir'i ziyaret etti, yüzmedeki başarılarından dolayı sporcuyu tebrik etti.

Yentür, genç sporcunun ailesiyle de görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yentür, özel çocukların erken yaşta eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Artun'un da buna çok güzel bir örnek olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Bu örnekler bize, irade ve azmin nelere kadir olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Hayatın her alanında spordan sanata, teknolojiden iş dünyasına kadar topluma örnek olacak işlere imza atacak özel çocuklarımız, bizlerin yarınlara olan inancını daha da perçinliyor. Artun adına bundan sonraki tüm sürecin takipçisi olacağız. Özel evlatlarımızı ve ailelerini her anlamda desteklemeye devam edeceğiz."

???????

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı

 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

 Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cansu Dere Ebru Gündeş Kerem Kamışlı
Spor Muslera Cristiano Ali Palabıyık Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir Milli Eğitim Müdürü Yentür, otizmli yüzme sporcusu Artun'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:27:19. #1.12#