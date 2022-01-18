İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Ailelerimiz Yarışıyor" projesi - Haberler
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İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Ailelerimiz Yarışıyor" projesi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden
AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her hafta başka bir konu içeriğiyle "Ailelerimiz Yarışıyor" adıyla çevrim içi etkinlik düzenlediği bildirildi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her hafta başka bir konu içeriğiyle "Ailelerimiz Yarışıyor" adıyla çevrim içi etkinlik düzenlediği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, projeyle veli ve öğrencilerin teknolojinin olumlu yönlerinden faydalanmalarını sağlamak ve ebeveyn ile çocuklar arasında olumlu iletişim kurulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Gönüllülük esaslı yarışmada Türkiye'nin tarihi, sosyal ve kültürel değerlerinin konu alındığı, hedef kitlenin veli ve öğrenciler olduğu ifade edildi.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, veli ve öğrenci iş birliğiyle daha başarılı işlere imza atılacağına inandığını, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, İzmir, Güncel, Haber

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