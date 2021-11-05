İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü "Geleceğin Yazarları" projesi başlattı

İZMİR (AA) - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla "Küçük Eller Güçlü Kalemler" sloganı ile çalışma başlattığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Yazarları" projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümünden Dr. Esra Uslu, Doç. Dr. Nevin Akkaya, Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Ali Türkel projeye katılan okullardaki öğretmenlere yönelik yazarlık ve yazma becerileri eğitimleri verecek.

Eğitim alan öğretmenler aracılığıyla geleceğin yazarlarının kendi eserlerini ortaya çıkarması hedefleniyor.

Projeye katılan resmi ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin öykü, anı, tekerleme, masal, şiir gibi eserleri kitap ve e-kitap halinde yayımlanacak.

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