İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi

Milli boksör kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Urla ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarpan otomobildeki bulunan milli boksör 21 yaşındaki Batuhan Kurt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza bugün gece saatlerinde Balıklıova Caddesi'nde meydana geldi. Şerif Kuru yönetimindeki 35 CNR 11 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü Kuru ile birlikte Ufuk Partal, Uğur İncesulu yaralanırken, Batuhan Kurt kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kuru'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Kurt'un Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği boksörü olduğu ve aynı zamanda milli takımda da Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi. Türkiye Boks Fedarasyonu İzmir İl Temsilciliği'de sosyal medya hesabından yapılan taziye mesajında "İzmir boksu genç, yetenekli Batuhan Kurt'u trafik kazasında kaybetti. Mekanı cennet olsun. Türk boksu ile İzmir boksunun başı sağ olsun" denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA