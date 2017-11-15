İzmir Milletvekili Hotar, Roman Kadınlarla Derse Girdi

AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, İzmir Roman Hakları Merkezi Derneği bünyesindeki kuaförlük ve cilt bakım kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle derse katıldı.



AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Roman Hakları Merkezi Derneğince hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İPA) projesi kapsamındaki eğitimleri yerinde inceleyen ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Dunar'dan bilgi alan Hotar, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, bundan sonraki eğitim çalışmaları için destek sözü verdi.



AK Parti hükümetinin iktidara geldiği ilk günden bu yana kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinin önemini bilerek büyük adımlar attığını ifade eden Hotar, şöyle devam etti:



"Burada, roman vatandaşlarımızın sivil toplum güçlerinin ve bakanlığımızın ortaklaşa, gayet verimli bir proje hayata geçirilmekte. Kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak üzere önemli bir eğitim hamlesi. Gördüm ki onlar da bu fırsatın kendilerine sunulmasından çok mutlu. Kadınlarımızın gücü, ülkenin gücüdür."