İzmir MHP'den Tire'ye çıkarma

18.01.2020 02:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 02:34

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Tire'ye çıkarma yaptı.



İl yönetim Kurulu toplantısını Tire'de yapma kararı alan MHP İzmir İl Teşkilatı, İl Başkanı Veysel Şahin ve beraberindeki heyetle Tire'ye geldi. İlçe girişinde İl Başkanı Şahin ve beraberindeki heyeti karşılayan MHP Tire İlçe Teşkilatı, karşılamanın ardından MHP Tire İlçe binasına geldi. Kalabalık bir partili gurubu tarafından karşılanan İl Başkanı Veysel Şahin, burada yeni ilçe binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından Tire Öğretmenevine geçen Şahin ve partililer burada hep birlikte akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından açılış konuşması yapan MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, başta İl Başkanı Veysel Şahin, İl Yönetim Kurulu ve partililere toplantıya katılımları için teşekkür etti. MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak'ın konuşmasının ardından mikrofonu alan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin partililere teşekkür ederek başladığı konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü; "Öncelikle yenilenen parti binamız hayırlara vesile olsun. Sizler bu soğuk havaya rağmen işinizi gücünüzü bırakıp bizlerle birlikte oldunuz. Tireli dava arkadaşlarımıza toplantımıza iştirak ettikleri için teşekkür ediyorum. Memleketimiz çok farklı günlerden geçiyor. Seçim yok geçim yok ama herkes ayakta. Devletimiz şu anda hem Suriye'de hem Irak'ta hem de Libya'da savaşıyor" dedi.



Şükürler olsun devletimiz artık kendine geldi



Konuşmasına devam eden Şahin, "Görünürde üç ülkeyle savaşıyoruz ama görünmeyenler de var. Milletimiz bu mücadelenin farkında ve bu mücadele Devlet Bahçelinin net tavrı ile yürüyor. Devlet, 15 Temmuz'dan bu yana artık devlet gibi yönetiliyor. Mesela; Biz Ak Parti iktidarını Arabistancı sanıyorduk. Ama yanılmışız. Meğer o ülkeler bize düşmanmış. Bunu hem Ak Partililer anladı hem biz anladık. Dünya da bizim bunu anladığımızı anladı. Bir çok ülke bizi karşısına aldı. Ancak Türk Milliyetçileri bu davaya omuz veriyor, dik duruyor, can veriyor. Dağdaki bozkurtlarımız gücünü bizlerden alıyor. Askerimiz nokta operasyonlarla şer odaklarını imha ediyor. Şükürler olsun devletimiz artık kendine geldi. Bunun baş müsebbibi Devlet Bahçelidir. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.



MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in konuşmasının ardından toplantıya geçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA