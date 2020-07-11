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İZMİR Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası olduİZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk ev, mahallelinin korkulu rüyası oldu.

11.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:22

Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

İZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk ev, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, çocuklarının can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkamadığını belirterek, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmayan ev, aynı zamanda çöplüğe döndü. İçinde madde kullananlara ait şırıngalar, alkol şişelerinin de bulunduğu evdeki çöpler ve hayvan leşleri nedeniyle de mahalleye kötü kokular yayıldı. Mahallelinin iddiasına göre özellikle akşam saatlerinde eve gelen kimliği belirsiz kişiler, kullandıkları alkol ve uyuşturucu maddelerle çevreye rahatsızlık veriyor. Virane hale gelen ev için bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyen mahalle halkı defalarca konuyu belediye yetkililerine bildirmelerine rağmen, herhangi bir sonuç alınmadığını söyledi. Yaşananlardan dolayı çocuklarını evden dışarı çıkarmadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

'BİRBİRLERİNE KİREMİT ARASINA NOT BIRAKIYORLAR'

Metruk evi kullanan bağımlıların birbirlerine kiremitlerin arasına yazı yazarak notlar bıraktığını söyleyen Suat Karaca (41), "Durum öyle bir hale geldi ki birbirlerine not bırakır oldular. Notta, 'Alkolün çatıda unutma al' diye, sonra gelen bu nota göre gidip alıyor. Bu kadar rahatlıkla içeride kalıyorlar. Mahalle sakinleri olarak çok tedirginiz. Burada tinerciler, uyuşturucu kullananlar, sarhoşlar gelip yatıyorlar. En sonunda bir gün burayı yaktılar, itfaiye ekipleri geldi. Sonra da söndürüp gitti. Bu evin içinde yerlerde şırıngalar duruyor, içip duruyorlar. Mahalle sakinleri çok tedirgin. Burası için önlem alınmalı. Akşam 18.00'den sonra burada hep içmeye başlıyorlar" dedi.

'BU EVE GİREN, ÇIKAN BELLİ DEĞİL, PİSLİK YUVASI OLDU'

Yıkılan ve yanan evin tam karşısında oturduğunu dile getiren Hale Yapıcı (60), bu ev hakkındaki şikayetlerini ilgili kurumlara ilettiğini hatta dilekçe yazdıklarını belirterek, yıllardır herhangi bir önlem alınmadığını vurguladı. Evin hem çok kötü göründüğünü, hem de çok pis koktuğunu belirten Yapıcı, "Bu ev aşağı yukarı 7-8 seneden beri bu haliyle duruyor. Ancak bir senedir daha da kötü durumda. Yanmasına rağmen bu hale geldi. Her sabah kalktığımızda pis bir görüntü ve koku ile uyanıyoruz. Havalar ısındı, pencerelerimizi açamıyoruz. İçeriye hurdacısından tutun, kimsesizlere, tuvaletini yapmak için girenden tutun herkes burada. Koronavirüs de var, benim evim tam karşısı ve burası aynı zamanda bir mikrop yuvası haline geldi. Sinek ve böcek yapıyor, biz bu durumla da mücadele etmeye çalışıyoruz. Giren çıkan belli değil. Burada her pislik var" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI KORKUDAN DIŞARIYA ÇIKARMIYORUM'

Biri 6, diğeri ise 8 yaşında iki çocuk olduğunu, ancak evde yaşananlardan dolayı korkudan çocuklarını dışarı çıkaramadığını ifade eden Yapıcı, "İki tane çocuğumuz var. Evimizden burada yaşananları görüyoruz. Okullar açık olduğu zaman öğrenciler buraya giriyor. Hatta kendilerince inandıkları masallarla kendilerini korkutmaya çalışıyorlar. Hem pis olduğunu hem de çökme tehlikesi olduğu konusunda çocukları uyarsak bile dinletemiyoruz. Elimizden geldiği kadar buranın tuvalet olmadığını söylüyoruz. Pislikten fazla bir şey değil. En kısa zamanda burası için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Belediye yetkilileri kim ilgileniyorsa çözüm bulsunlar. Çok zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Metruk ev yüzünden sokağa çıkmaya korktuklarını söyleyen 8 yaşındaki Ayla Aygül (8) de "Burası çok kötü görünüyor. Çok pis kokuyor. Buradan geçerken korkuyoruz" dedi.

İZMİR Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

Kaynak: DHA

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