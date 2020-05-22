İzmir Metrosu 20 yaşında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir Metrosu 20 yaşında

İzmir'de toplu ulaşımın can damarı metro 20 yaşında.

İzmir Metrosu 20 yaşında
22.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:15

İzmir'de toplu ulaşımın can damarı metro 20 yaşında. İzmir Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği sistem, tramvay hatlarıyla birlikte günde yarım milyona yakın yolcu taşıyor.

İzmir'de 22 Mayıs 2000'de hizmete başlayan İzmir Metrosu 20 yılı geride bıraktı. İzmir Metrosu'nun bu özel gününde Halkapınar tesislerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, personelin bayramını telsizle kutladı. Burada konuşma yapan Başkan Soyer, İzmir Metrosu'nun kentin iftihar vesilelerinden biri olduğunu söyledi. Kurumu ayakta tutan unsurun kaliteli hizmetler üreten personel olduğunu dile getiren Soyer, şöyle devam etti: "O nedenle hepinizin emeğine sağlık. Bu çalışma aynı zamanda korona virüs sürecinde bütün dünyada yaşanan krizde, Türkiye'de İzmir'i özellikle öne çıkaran bir çalışma ile beraber yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyemizde her birimimiz bambaşka işler yapıyor. Kimi vida sıkıyor, kimi sokak temizliyor, kimi tramvay kullanıyor ama bütün bunlar bir araya gelince İzmir Büyükşehir Belediyesinin algısı ortaya çıkıyor ve bizim bu algıyı başarı ile sürdürdüğümüzü söylemek isterim."

"Hepinizin emeğine sağlık"

İzmir'in Türkiye'nin en başarılı kentlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu: "Bunu bilmeniz lazım. Buna katkı veren hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hayat normalleşmeye başladığında diliyorum ki hepimiz yine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz." Başkan Soyer'e ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Metrosu Genel Müdürü Sönmez Alev eşlik etti.

Her sefer sonrası dezenfekte ediliyorlar

İzmir Metro ve İzmir Tramvay salgın sürecinde de çalışmayı sürdürüyor. Salgın sürecindeki ek güvenlik önlemleri kapsamında tüm araç filosunda her gün temizlik sonrası dezenfekte işlemi yapılıyor. Yine tüm istasyonlarda ve duraklarda dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak uygulanmaya devam ediyor. Fırçalı yıkama ünitesinde otomatik olarak dış temizlikleri yapılan araçların iç temizlikleri, kokusuz, insan sağlığına, çevreye ve vagon donanımlarına zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Tüm araçlar bu işlemlerden geçtikten ve kontrol edildikten sonra tren işletimine veriliyor. İşletim boyunca her seferin tamamlanmasının ardından temizlenen ve dezenfekte edilen araçlar, İzmirlilerin hizmetine sunuluyor. "20 yıldır bekliyoruz, bekletmiyoruz" sloganıyla hizmet veren İzmir Metrosu'nda, sürücüden temizlik çalışanlarına kadar tüm personel, güvenli, konforlu, düzenli ve hijyenik hizmet için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

11, 5 kilometrelik hatla başladı

20 yıl önce, 10 istasyonun bulunduğu 11.5 kilometrelik hat uzunluğuyla hizmete başlayan İzmir Metrosu, bugün bünyesindeki Konak ve Karşıyaka tramvaylarıyla birlikte toplam 41 kilometrelik hatta, her gün ortalama 500 bin yolcu taşıyor. İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı, kentte toplu ulaşımın yüzde 24'ünü karşılıyor. 2000 yılında 45 araçla işletmeye başlayan İzmir Metrosu, geçen süreçte yeni metro araçlarının ve tramvay araçlarının da dahil edilmesiyle 220 araçlık dev bir filoya sahip oldu. Geçen 20 yılda dünya nüfusunun 8'de 1'ine denk gelen 1 milyar 164 bin yolcu taşındı. İlk günden bu yana yapılan 36 milyon kilometre uzunluğundaki sefer toplamı ise dünyanın etrafını 903 kez dolaşmaya eşdeğer. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Haber
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Saylak İrem Derici Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İzmir Metrosu 20 yaşında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 18:15:47. #1.14#
title