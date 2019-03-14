İzmir Metronun Yer Altı Otoparkındaki Göçükte Çalışmalar Sürdürülüyor

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (5)

BALIK ADAMLAR BOTLA ARAMA BAŞLATTI

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığıyla yaptırdığı yeraltı otoparkında dün gece meydana gelen göçükte kalan bekçilerden Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Göçüğün meydana geldiği şantiyede, zeminde sulun da ortaya çıkmasıyla İzmir İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına botla devam ediyor. Balık adamlar özel kıyafetlerini giyerek çalışmalara katıldı. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, göçüğün yaşandığı alanda çalışmaları inceledi. Nasır, Çiftçi ve Yalçın'ın ailesiyle görüştü. Nasır, Aşağıda teknik çalışma var. Devletimiz burada, ellerinden geleni yapıyor. Ekiplerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Çok fazla yağmur oldu. Şu anda da sanırım su borusu da patlamış, onu drene etmeye çalışıyorlar dedi.

Nasır, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de söyledi.

Kaynak: DHA