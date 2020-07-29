İZMİR Mersin'deki kazanın tanığı şoför Arkadaşlarımız son ana kadar mücadele etti
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İZMİR Mersin'deki kazanın tanığı şoför Arkadaşlarımız son ana kadar mücadele etti

Mersin'deki kazanın tanığı şoför: Arkadaşlarımız son ana kadar mücadele ettiMERSİN'in Mut ilçesinde freni boşalan otobüsün şarampole yuvarlandığı, 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanığı DHA'ya konuştu.

29.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:16

Mersin'deki kazanın tanığı şoför: Arkadaşlarımız son ana kadar mücadele etti

MERSİN'in Mut ilçesinde freni boşalan otobüsün şarampole yuvarlandığı, 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanığı DHA'ya konuştu. Devrilen otobüsün peşinden gelen, kendisi de asker taşıyan otobüsün şoförü Rıza Peker, "İki arkadaşımız da son olarak, otobüsteki askerleri ikaz ederek, 'Emniyet kemerlerinizi takın' diye bağırdı. Sıkı tutunmalarını söyleyerek, aracı dağa yaslayacaklarını söylemişler. Aracı durdurabilmek için direksiyonu sola kırıp dağa vurup, aracı yatırıyor. Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı" dedi.

Kaza, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajda şarampole devrilen otobüsteki 4 asker şehit oldu, 2 şoför yaşamını yitirdi, 27 asker de yaralandı.

Devrilen otobüsün peşinden gelen, kendisi de öndeki araç gibi asker taşıyan otobüsün şoförü Rıza Peker, o anları şu sözlerle anlattı.

"Alaşehir'den arkadaşlarımızı aldık. Mersin'e gidecektik. Oradan da Kıbrıs'a geçeceklerdi. Afyon Çay'a geçtikten sonra dinlenme tesisinde mola verdik. Askerlerimiz ve arkadaşlarımız orada dinlendi. Gıda ihtiyaçlarını karşıladılar. Daha sonra Konya'da bir benzin istasyonunda mola verdik. Yolculuk devam etti. Mersin Mut'a gelmeden önce çok zor bir rampa vardı. Hepimiz orada çok dikkatliydik. Arkadaşımız benim 4 araç önümdeydi. Bir anda şoför arkadaşımızın freninin tutmadığını gördük. Bir iki viraja çok keskin ve sert girdi. Önündeki iki aracı ikaz etti. Selektör ve kornayla iki otobüsü kurtardı. Otobüsler kendilerini sağa attı. Otobüsün tekerlerinden duman çıkıyordu. En son viraja geldiğimizde arkadaşımız sert geçti. Karşıdan bir sivil araç geliyordu. O anda yedek kaptan da yanındaydı. İki arkadaşımız da son olarak, otobüsteki askerleri ikaz ederek, 'Emniyet kemerlerinizi takın' diye bağırmış. Sıkı tutunmalarını söyleyerek, aracı dağa yaslayacaklarını söylemişler. Aracı durdurabilmek için direksiyonu sola kırıp dağa vurup, aracı yatırıyor. Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı. Görevini layıkıyla yaptı. Biz onları mesleki anlamda şehit olarak görüyoruz. Yanındaki arkadaşımız da yanından hiç ayrılmadı. Bu 2-3 dakikalık bir kaza. O esnada şoför arkadaşımızın birilerine telefon ettiği söyleniyor. Bunların hepsi asılsız iddialar. Biz şoförüz, kutsal bir görev yapıyoruz. Bizim görevimiz taşıdığımız canları sağ salim yerine emanet etmektir. Arkadaşımız da son ana kadar mücadelesini verdi. Mekanları cennet olsun. Bizim araçlarımızın düzenli olarak bakımları yapılıyor. Araç Haziran'da muayeneden geçti, bunları raporlarla belgeledik. Biz 25 yıl önce böyle bir acı yaşamıştık, bir arkadaşımızı kaybetmiştik. Bu olay da bizim için çok üzücü oldu"

'OTOBÜS KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPSAYDI, ASKERLERDEN HİÇBİRİ SAĞ ÇIKMAZDI'

Otobüse bulunan iki şoförün de son derece mücadeleci olduğunu aktaran Peker, "Gemiyi en son kaptan terk eder ya, bizde de en son şoför terk eder. Karşıdan gelen arabada kaç kişi olduğunu bilemiyorsunuz. Otobüsün o hızla karşıdaki arabanın üstüne geçtiğini düşünün, öyle olsaydı bu askerlerden hiçbiri sağ çıkmazdı. Havuz gibi bir yere düştü. İki aracın önüyle arkası ve ortası askıda kalıyor ve o askıdan askerler kurtuluyor. Askerlere emniyet kemeri ikazında bulunmaları, o askerleri koltuklarında tuttu. Kendilerini düşünmeyip, yolcuları düşündüler" dedi.

İZMİR Mersin'deki kazanın tanığı şoför Arkadaşlarımız son ana kadar mücadele etti

Kaynak: DHA

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