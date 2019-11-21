İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

21.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:58

İZMİR merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden, örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 493 bin 830 lira ele geçirilirken, örgüt üyelerinin yasa dışı bahiste kullandıkları kredi kartlarını mangalda yaktıklarını ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgesi üzerine 8 ay önce harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir merkezli 11 ilde belirlenen 58 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 126 fişek, 493 bin 830 TL para, banka/kredi kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında ise aralarında örgütün lider ve yöneticisi konumunda bulunan 48 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA