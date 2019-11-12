İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

12.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:40
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmeleri amacıyla İzmir, Kocaeli ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken iki ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi.

Kaynak: AA
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