Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 141 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 141 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İzmir merkezli Aydın ve Balıkesir'de, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör" operasyonunda 141 kişi gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - İzmir merkezli Aydın ve Balıkesir'de, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör" operasyonunda 141 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Balıkesir'de 10 Kasım'da narkotik operasyonunda kovaladığı şüphelilerin ateş açması sonucu şehit edilen polis memuru şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyon İzmir, Balıkesir ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Şafak vakti özel harekat dahil 2 bin polisin katıldığı, 2 polis helikopteri, 3 drone ve 8 narkotik dedektör köpeği desteğiyle 160 adreste arama yapıldı.

Operasyonda 141 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ise 405 gram metamfetamin, 86 gram esrar, 11 gram bonzai, 1 gram kokain, 449 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek ve 9 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 141 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 141 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 141 kişi yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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