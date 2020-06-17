İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
17.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:49

İzmir merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Muş ve Manisa'da eş

zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

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