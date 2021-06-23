Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 4 şüpheliye yönelik İzmir, Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca dijital belgelere de el kondu.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika! İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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