İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı Suç örgütüne eş zamanlı şafak operasyonu: 32 gözaltı İzmir'in Kınık, Bergama ve Dikili ilçeleri ile Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

Suç örgütüne eş zamanlı şafak operasyonu: 32 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Kınık, Bergama ve Dikili ilçeleri ile Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'in Kınık, Bergama ve Dikili ilçeleri ile Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Sabah saat 05.00 sıralarında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, adreslerde 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 10 adet şarjör, 90 adet değişik çapta tabanca fişeği, 9 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kartuş ve 5 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yapılan aramalarda adreslerinde bulunmadığı belirlenen 5 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ