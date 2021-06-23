İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest
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İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest

İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturmada, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirtilen şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi.

İZMİR merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturmada, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirtilen şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi. 22 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, itirafçı olduğu için serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 17'si ise mahkemece tutuklandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü sabit hat ile 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 132 şüpheliye yönelik dün saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonlarda ilk etapta 98 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 1 şüphelinin de başka şube tarafından gözaltına alınması dolayısıyla hakkındaki gözaltı kararı iptal edildi. Firari durumda olan şüphelilerden 9'u da yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı, 107'ye yükselirken, diğer 22 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerden 6'sı, itirafçı olduğu için serbest bırakıldı, 17'si ise bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli, tutuklandı. Gözaltındaki 84 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest
İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest
İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest
İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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İzmir merkezli soruşturmada 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 6 itirafçı serbest - Haberler
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