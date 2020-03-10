İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

10.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:31
İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte madeni Euro sürmek isteyen şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 7 şahsa yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kumarhanelerde piyasaya süreceklerdi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, bastıkları sahte 2 Euro'ları özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve turizm bölgelerinde bulunan kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri ve ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda sahte madeni 2 Euro ele geçirilmişti

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 adet sahte madeni 2 Euro basımında kullanılan baskı makinası kalıbı, 68 adet basılmış sahte madeni 2 Euro, sahte Euro basımında kullanılan 19 bin 550 adet metal renkli pul, basıma hazır 5 adet madeni 2 Euro göbek kısmı, basıma hazır 6 adet 2 Euro dış çerçeve halkası, sahte Euro basımında kullanılan 770 adet iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş toplamda 5 bin 250 gram renkli materyal, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı silah ve14 adet gerçek ve kurusıkı mermiye el konuldu.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Y.B., G.B. S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. T.A., A.D. ve Y.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Z.İ. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
DEVA Partisi'ne geçen Ak Partili için gıyabi cenaze namazı kılınacak Haber
DEVA Partisi'ne geçen Ak Partili için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Engin Özkoç Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Levent Can Cem Yılmaz Burcu Özberk Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Rusya İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 23:08:59. #1.15#