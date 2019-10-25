İzmir merkezli "sahte gözlük" operasyonu

25.10.2019 08:46

İzmir merkezli sahte ve kaçak gözlük operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde mağazaları bulunan bir firmanın yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Merkezi İzmir'de olan bir optik firmasının yönetici ve çalışanlarının, kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon ve tıbbi cihazlara sahte barkod ve karekod düzenleyerek piyasa sürdükleri iddiasıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 10 kişi "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA