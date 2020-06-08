İzmir merkezli operasyonda sahte kimlikle kredi kartı çıkaran 6 şüpheli yakalandı İzmir merkezli operasyonda, sahte kimlikle çıkardıkları kredi kartlarıyla internetten alışveriş yaptığı ve ATM'lerden para çektiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli operasyonda, sahte kimlikle çıkardıkları kredi kartlarıyla internetten alışveriş yaptığı ve ATM'lerden para çektiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, başka kişilerin bilgileri ile sahte kimlik kartları düzenleyerek kredi kartı çıkartan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

İzmir ve Aydın'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 farklı suçtan aranan bir kişinin de aralarında olduğu 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalaması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Zanlıların, kredi kartlarıyla internette alışveriş yaptıkları ve ATM'lerden para çektikleri, dolandırıcılığın boyutunun 100 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA