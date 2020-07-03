İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 2 şüpheli tutuklandı İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda Zonguldak'ta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda Zonguldak'ta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen zanlıların yakalanması amacıyla Zonguldak merkezi ile Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda KHK ile ihraç edilmiş binbaşı B.Ç. ile teğmen H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlılardan H.E'nin babasının da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA