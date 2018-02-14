İzmir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir, İstanbul, Mersin, Mardin, Siirt ve Tunceli'de haklarında yakalama kararı verilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 16 zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.