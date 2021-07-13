İzmir merkezli FETÖ operasyonunda itirafçılar serbest kaldı
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda itirafçılar serbest kaldı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda itirafçılar serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 10 zanlının faydalı itirafçılık nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 10 zanlının faydalı itirafçılık nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 57'si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Temmuz 2021 günü saat 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

10 şüpheli itirafçı oldu

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u itirafçı oldu. İtirafçı olan şüpheliler emniyetten serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının mükerrer soruşturma nedeniyle, 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ise sağlık durumu (Covid-19 ve kalp rahatsızlığı) nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

46 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 46'sının bugün tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, mahkemeye sevk edilen 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi. 104 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 62 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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