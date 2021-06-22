İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 98 oldu
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 98 oldu

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 98 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir merkezli 35 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir merkezli 35 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari 31 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu doğrultuda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33'ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 35 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 132 şüphelinden 98'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildiği, 1 şüphelinin de farklı birimce gözaltına alınması nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği öğrenildi.

Firari durumda olan 31 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 98 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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