İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 125 oldu
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 125 oldu

İzmir merkezli 56 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 125'e yükseldi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 125 oldu
16.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:23

İzmir merkezli 56 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 125'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde aktif görev yapan 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 56 ilde gerçekleşen operasyonlarda 100 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı olan 25 şüphelinin daha yakalanması ile gözaltı sayısının 125'e yükseldiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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