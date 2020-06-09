İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Eskişehir'de 18 muvazzaf asker yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli başlatılan operasyon kapsamında 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.
09.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:39
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli başlatılan operasyon kapsamında 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde aranan şüphelilerden bazılarının Eskişehir'de olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 muvazzaf astsubay yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderilecek.
Kaynak: AA