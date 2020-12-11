İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

11.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:09
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

İZMİR merkezli 50 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana'da gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İZMİR merkezli 50 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana'da gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen şüphelilere yönelik 8 Aralık günü operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 50 ilde düzenlenen operasyonda 250 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Adana'da gözaltına alınan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli 7 astsubay, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan şüphelilerden Alim Ç., Savaş Ö., Servet T., Özkan Ö. Rıdvan Z. tutuklanırken, Onur Ö. ve Murat S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

İlgili Haberler

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
Van merkezli terör operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Van merkezli terör operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Sermiyan Midyat
Spor Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:27:42. #1.15#
title