İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

07.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:36
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İzmir merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ üyelerine yönelik operasyonda içlerinde öğretmen, avukat ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı olan 11 kişiden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ üyelerine yönelik operasyonda içlerinde öğretmen, avukat ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı olan 11 kişiden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli olarak Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 12 şüpheliden 11'i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 11 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Murat Balcı Hakan Taşıyan İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:47:21. #1.14#
title