İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
İzmir ve Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 5'i yakalandı.
09.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:29
İzmir ve Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 5'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik yakalama kararı verildi.
Sabah saatlerinde İzmir ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden F.N.Ç, G.N.A, A.M, M.B. ve B.V. gözaltına alındı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA