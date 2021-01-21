İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama

21.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:21
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama

İZMİR merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi.

İZMİR merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel çalışmaları tespit edildi. Şüphelilerin, TSK içerisindeki örgüt mensuplarıyla ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarını kullanarak iletişime geçtikleri belirlendi. Aralarında önceden geliştirdikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak, örgütsel faaliyetlerinin yeri ile zamanını bildirdikleri anlaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda yürüttüğü soruşturmada; albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbelerinde 218'i muvazzaf, 20'si ihraç toplam 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 62 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 198 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 156 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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