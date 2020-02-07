İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

07.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:12

İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 şüpheliye çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarına yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheli için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 15'i mevcut delil durumu nedeniyle, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 15'i de etkin pişmanlık ve haklarındaki delil durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Adem D., Ahmet A.B., Celal I., Ercan E., Fatih K., Hasan Y. Hasbi Y., Hikmet Ç., Kayhan K., Mesut K., Mustafa E., Mustafa T., Rüştü Y., Tacettin G. ve Taner A., FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA