İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

23.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:18
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 116'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 116'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de bulunduğu farklı rütbelerdeki 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

116 şüpheli gözaltında

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 116'sının gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü. - İZMİR

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 08:23:59. #1.15#
title