İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2)
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2)

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı.

04.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:38
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2)

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA
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