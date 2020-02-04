İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2)
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı.
04.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:38
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: DHA