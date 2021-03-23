İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 184 gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 184 gözaltı kararı İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123'ü muvazzaf 146 asker olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 184 gözaltı kararı

İZMİR - İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123'ü muvazzaf 146 asker olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirlenen adreslere, saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlerken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ