İzmir merkezli FETÖ operasyonu

08.10.2019 09:26

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında 3 mahrem imam ile meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü, görevli 5 polis memuru, 2 avukat ve 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheliden 36'sı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında İzmir ve Manisa Barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA