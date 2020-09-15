İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 66 kişi hakkında gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 66 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 66 kişi hakkında gözaltı kararı Gözaltına alınanlar arasında Foça İlçe Jandarma Komutanı Ç.E.

15.09.2020 08:51 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:55

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 66 kişi hakkında gözaltı kararı

Gözaltına alınanlar arasında Foça İlçe Jandarma Komutanı Ç.E.'de var

İZMİR - İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 66 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, şuana kadar aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Foça İlçe Jandarma Komutanı da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK içindeki örgüt mensuplarına ilişkin soruşturma kapsamında 28 ilde 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 66 astsubay, 2'si uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 48'i aktif görevde 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Baskınlarda, şuana kadar 54 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına kararı verilen şüphelilerin, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında, Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ç.E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 66 kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Beren Saat Defne Samyeli Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Metin Oktay Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bursa Suriye Antalya
Şu an buradasınız: İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 66 kişi hakkında gözaltı kararı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 08:55:27. #1.15#
title