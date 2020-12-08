İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evleri operasyonunda 41 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda, aralarında örgütün sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın damadı ve çok sayıda sözde "örgüt imamı"nın da bulunduğu 66 zanlıdan 41'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda, aralarında örgütün sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın damadı ve çok sayıda sözde "örgüt imamı"nın da bulunduğu 66 zanlıdan 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ mensuplarının yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri ve örgütsel kaydı bulunmayan akrabaları aracılığıyla kiraladıkları hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 66 zanlıdan gözaltına alınan 63'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Mustafa Özcan'ın damadı M.B'nin de bulunduğu 41 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 zanlının Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olduğu, karantina sonunda adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Operasyon

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik 4 Aralık'ta İzmir merkezli operasyonda, aralarında örgütün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları ve büyük bölge talebe mesullerinin de bulunduğu 66 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör