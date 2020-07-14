- İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı
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- İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

- İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı İzmir merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda aranan 25 şüpheli gözaltına alındı.

14.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:29

- İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR - İzmir merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda aranan 25 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İzmir merkezli 5 ilde FETÖ şüphelisi 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait gaybubet evlerine bu gece yapılan operasyon sonucu, aranan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hücre evlerinde yapılan aramalarda 40 bin 90 TL, bin 550 Avro ve 3 bin 55 Amerikan Doları para ile, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah yapılan operasyonda ihraç komiser yardımcısı İ.T.A. ihraç polis N.T. ve özel yurt müdürü N.Y. olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

- İzmir merkezli çifte FETÖ operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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