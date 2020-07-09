İzmir merkezli ByLock operasyonu: 8 gözaltı kararı İzmir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheliden 5'i yakalandı.

İzmir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheliden 5'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda bölge lise mesulu olduğu değerlendirilen, "ev ablası" F.N.Ç., "bölge talebe mesulu" G.N.A., örgüte ait bir yurtta müdür olan A.M. ile M.B. ve B.V. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA