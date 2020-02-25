İzmir merkezli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu: 60 gözaltı

25.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:01

Göçmen kaçakçılığına yönelik İzmir merkezli 12 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirilirken, Ege kıyısında ölüme yolculukta hayatını kaybeden Aylan bebeğin ismi verilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 60 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 104 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube ekipleri görevlilerince yürütülen "Aylan Bebek" operasyonu ile göçmen kaçakçılarına büyük bir darbe vuruldu.



Edinilen bilgiye göre İzmir polisi, yasa dışı geçişlere aracılık ettiği belirlenen bir şebekeyi takibe aldı. İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya ve Trabzon olmak üzere 12 ilde 104 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.



Emniyet Müdürü Aşkın: "Bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı operasyonlardan birisi"



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonda emeği geçenleri personeli tebrik etmek amacıyla Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Daha önce 21 şüphelinin yakalandığını ifade eden Aşkın, operasyonun detaylarını paylaştı. Aşkın, "Daha öncede ara yakalamalarla 21 şüpheliyi yakalamıştık biz bu konuyla ilgili. Bugünkü 60 gözaltı ile de toplam 81 şüpheli elimizde şu anda. Herhalde bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı operasyonlardan birisi. 30'dan fazla olayın şüphelisi olduğunu biliyoruz bu şahısların. Güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlarımızı tebrik etmek için buraya geldik. Cumhuriyet Başsavcılığımız, Aliağa Emniyet Müdürlüğümüz, Merkez Göçmen Kaçakçılığı Şubemiz hepsi titizlikle çalıştı ve büyük bir başarı elde ettiler" dedi.



"Göçmen kaçakçılığı insanlığa kast eden bir suçtur"



Hüseyin Aşkın, "Terör nasıl ki insanlığa kast eden bir suçsa, uyuşturucu nasıl ki insanlığa kast eden bir suçsa, aynı şekilde göçmen kaçakçılığı da insanlığa kast eden bir suçtur. Geçtiğimiz günlerde küçük bebekler bizim kentimizde de öldü bu yüzden ne yazık ki. Çok üzüldük hepimiz. Bir daha olmasın diye bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmada yakaladığımız şüphelilerin tamamı Türk vatandaşı. Şu an 60 şüpheli elimizde. Sadece Ege ve Kuzey Ege değil, Akdeniz'e kadar olan bölgede bu işi yapıyorlar. Onların tamamını yakalamış olduk" diye konuştu.



Gelen bilgilere göre, 3 kamu görevlisinden ikisi hakkında rüşvet suçundan, 1 kamu personelinin ise göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Ayrıca göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında yapılan aramalarda Bornova ilçesinde 69 bin 400 litre kaçak akaryakıtın bulunduran şüpheliler suçüstü yakalandı. - İZMİR

Kaynak: İHA