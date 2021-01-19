İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2)
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İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2)

19.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:23
İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2)

GÖZALTI SAYISI 170 OLDUFetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde başlattığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 170 OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde başlattığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüphelinin yakalanmasına  yönelik çalışmalar sürüyor. Şuana kadar yakalanan şüpheli sayısının 170 olduğu açıklandı. Yakalanan şüpheliler arasında 5'i emekli 1'i ise meslekten ihraç edilen albay ile 3 muvazzaf yarbayın bulunduğu, büyük çoğunluğunun ise astsubay olduğu öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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