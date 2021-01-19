İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu: 156 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu: 156 gözaltı

19.01.2021 08:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:37
İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu: 156 gözaltı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde operasyon gerçekleştirildi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 156'sının gözaltına alındığı öğrenildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen ve Teğmen olmak üzere farklı rütbelerden 218'i muvazzaf, 20'si ihraç toplamda 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 238 şüpheliden 156'sı gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 133 şüphelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 40 şüphelinin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca, operasyon kapsamında firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu: 156 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 08:37:29. #1.14#
title