İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 7 eski polis tutuklandı
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İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 7 eski polis tutuklandı

05.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:01
İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 7 eski polis tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 43 eski polisten 7'si tutuklandı.

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilmiş 43 eski polisten 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Amasya'da geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatları belirlenen meslekten ihraç edilmiş 44 eski polis gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 40'ının işlemleri tamamlandı.

7 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin yanı sıra farklı illerde bulunan 3 zanlının da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alınırken, 43 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 36 kişi adli kontrol şartı ile ayrıca şüphelilerden korona virüs hastası olan bir kişinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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