Son dakika... İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı
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Son dakika... İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı

27.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:40

Son dakika haberleri: İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı İzmir polisinden PKK/KCK terör örgütünün illegal kadın yapılanmasına darbe İzmir merkezli 6 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı

İzmir polisinden PKK/KCK terör örgütünün illegal kadın yapılanmasına darbe

İZMİR - İzmir merkezli 6 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, PKK/KCK terör örgütünün illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonların düğmesine bastı.

Harekete geçen İzmir polisi, PKK/KCK terör örgütünün illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 16 kişinin yakalanmasına yönelik baskınlar yaptı.

Ayrıca ekipler, sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şahıs ve PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 zanlının yakalanması içinde ardı ardına operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son dakika... İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı
Son dakika... İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı
Son dakika... İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı
Son dakika... İzmir merkezli 6 ilde PKK/KCK'ya yönelik terör operasyonları: 17 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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